Зачем класть лимонные корки на подоконник весной: неожиданный лайфхак

Применение лимона в быту поистине безгранично

Лимон — чрезвычайно полезный продукт для организма взрослого человека и ребенка. Однако не все используют свойства фрукта в хозяйственных целях. К примеру, многие не знают, что лимон помогает избавиться от грязи на обуви или отпугивать надоедливых насекомых, которые пробуждаются с приходом теплой погоды.

Оказывается, обычная кожура лимона может избавить от одной из главных весенних проблем — мух. Этот продукт эффективно отпугивает насекомых, пишет Ukr.Media.

Именно в весенний период насекомые пробуждаются и пытаются проникнуть в дом через открытые окна. Поэтому опытные хозяйки раскладывают на подоконниках лимонные корки, которые мухи будут облетать стороной.

Как лимонные корки отпугивают мух

Эти назойливые насекомые просто не переносят запаха цитрусовых. Украшая окна лимонными корками, вы больше не увидите в своем жилище мерзких насекомых.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от мух с помощью прозрачного пакета и монет. Этот лайфхак абсолютно безопасный и не нуждается в использовании "химии".