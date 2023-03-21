Чем можно очистить старую шторку в ванной: средство, которое стоит копейки и есть в каждом доме

Не спешите выбрасывать грязное изделие

Шторки в ванной комнате постоянно находятся в контакте с влагой, поэтому со временем на них обязательно появляется грязь, налет и желтизна. А в некоторых случаях опасная плесень, избавиться от которой и некоторыми химсредствами бывает сложновато.

Чтобы вернуть занавеске для душа первоначальный вид, опытные хозяйки используют в своем арсенале одно бюджетное средство, благодаря которому шторка легко очистится от грязи, пишет penciya.firenews. Это можно сделать в домашних условиях и без особых затрат, а само средство можно найти в любой аптечке.

Чем отстирать шторку в ванной комнате

Нам понадобиться только вода и перекись водорода (3%). Соединяем ингредиенты в равных пропорциях и замачиваем шторку в растворе. Ждем полчаса, затем стираем шторку и споласкиваем. Загрязнений не останется, а плесень исчезнет!

К слову, перекись водорода широко применяется в быту. С помощью аптечного средства можно убрать зеленку с одежды, а также с перекисью почистить пуховик.

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