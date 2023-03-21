Плохой запах из духовки: всего одна ложка этого продукта решит эту проблему
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Благодаря этому экономичному совету вы забудете про неприятные запахи из духовки
Бытовая техника нуждается в регулярном обслуживании, чтобы продлить срок ее службы и сохранить ее как новую. И духовка не исключение. Более того, из-за остатков пищи и пригоревших пятен, покрывающих решетки или дно духовки, на вашей кухне могут появиться неприятные запахи, от которых бывает сложно избавиться.
Чтобы преодолеть эту проблему и обрести чистую духовку, достаточно одной ложки этого натурального продукта, пишет santeplus. И этот продукт — пищевая сода.
Как избавиться от неприятного запаха из духовки
Этот продукт пользуется большим спросом в обслуживании дома. Известная своей впитывающей способностью, она эффективно устраняет неприятные запахи в доме.
- Для этого просто насыпьте 1 чайную ложку пищевой соды в емкость с водой, которую затем поместите в духовку, нагретую до 180°C. Используйте контейнер для духовки.
- Оставьте все на несколько минут, чтобы вода испарилась, а пищевая сода подействовала и поглотила неприятные запахи.
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