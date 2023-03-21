Ложки и вилки будут как новые, без грязи и пятен: просто замочите их в этом растворе

Ваши столовые приборы снова обретут свой блеск

Столовые приборы, стальные или серебряные, со временем могут быстро загрязниться, покрыться коркой от остатков пищи или даже следами ржавчины. Также они могут потемнеть, если не используются ежедневно, особенно это касается столовых приборов из серебра или нержавеющей стали.

К счастью, есть простой способ избавиться от этого неудобства, для которого вам не придется пользоваться никакой химией — только подручные средства, пишет santeplus. Просто замочите ваши приборы в этом растворе.

Как очистить столовые приборы из нержавеющей стали или серебра

Вам понадобится раствор пищевой соды. Преимущество этой техники в том, что она подходит как для столовых приборов из серебра, так и для столовых приборов из нержавеющей стали.

Что нужно сделать:

Вскипятите два литра воды и вылейте в таз. Добавьте две столовые ложки соли, столько же пищевой соды и столовую ложку лимонной кислоты. Все эти ингредиенты нужно будет смешать до полного растворения. Затем замочите столовые приборы в растворе на 30 минут. После аккуратно протрите ложки и вилки чистой тканью.

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