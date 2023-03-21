Как сделать натуральное средство, чтобы отпугнуть мошек и тараканов: совет, как избавиться от них навсегда

Благодаря этому способу — тараканы и мошки больше не посмеют приблизиться к вашему дому

Тараканы и мошки это самые ненавистные насекомых в мире, ведь они быстро размножаются и могут жить и размножаться даже в самых суровых условиях. А вот избавиться от них — задача не из самых простых. Однако все возможно, и даже без химических инсектицидов и репеллентов.

Эти насекомые могут проникать в наши интерьеры через окна и двери и появляться там, где есть влажность и свет, пишет santeplus. Делимся с вами простым рецептом, как избавиться от тараканов и мошек навсегда.

Как вывести мошек и тараканов из дома

Белый уксус, как и гвоздика, являются двумя естественными репеллентами, которые терпеть не могут мошки и тараканы. И хотя одного из этих ингредиентов может быть достаточно, чтобы отпугнуть их, но вместе они будут намного эффективнее.

Рецепт невероятно прост:

Добавьте 1 стакан белого уксуса в бутылку с распылителем. Насыпьте в бутылку 3 чайные ложки гвоздики. Закройте флакон и оставьте действовать на 2 часа. Опрыскайте участки, зараженные мошками. А также пройдитесь по шторам и окнам и всем другим местам, где могут жить тараканы и другие насекомые.

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