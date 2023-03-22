Неожиданный предмет идеально очистит унитаз: простейший способ

Одна таблетка подарит новую жизнь старому унитазу

С унитаза часто очень сложно удалить минеральные отложения, которые образуются на поверхности из-за жесткой воды. Большинство средств бытовой химии не работают против коричнево-желтых пятен, а вещества с отбеливателями могут еще и ухудшить ситуацию.

Но там, где бытовая химия бывает бессильна, на помощь приходят неожиданные средства. Яркий тому пример — таблетки для чистки зубных протезов. Как утверждает Food52, это средство прекрасно справляется с трудновыводимыми пятнами на унитазе.

Как вычистить унитаз с помощью таблетки для очистки протезов

На ночь насыпьте в унитаз 6 таблеток для протезов. При контакте с водой начнется шипение. Утром потрите пятна ершиком для унитаза и смойте. Туалет будет сверкать чистотой. Если не все пятна отошли, повторите процедуру еще раз.

Вот так с помощью недорогого средства и особых усилий можно поддерживать чистоту в доме.

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