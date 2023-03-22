Устройте помидорам теплую ванну перед отправкой в холодильник: малоизвестный трюк с овощами

Хитрость поможет сделать помидор намного вкуснее

Хранение помидоров в холодильнике может предотвратить их быструю порчу. Но в зависимости от качества плода и степени его зрелости помидоры могут пострадать от охлаждения. Из-за низких температур томаты теряют свой вкус, аромат и становятся мучнистыми. Но один трюк поможет сохранить вкус этих овощей. Для него понадобится только горячая вода.

Чтобы помидоры не перезрели по дороге между фермой, супермаркетом и столом, их обычно хранят и отправляют при низких температурах. Но это подавляет ферменты, которые делают овощи ароматными и сочными.

Чтобы сохранить вкус, помидоры нужно окунуть в воду температурой около 50°С (125 градусов по Фаренгейту) на 5 минут. Затем нужно достать плоды, остудить до комнатной температуры и уже после этого отправлять в холодильник.

Утверждается, что нагретые помидоры сохраняют свой вкус и аромат по сравнению с теми, которые не нагревали перед охлаждением.

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