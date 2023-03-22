Забудьте про освежители воздуха: налейте эту смесь в унитаз и в вашем туалете исчезнут все неприятные запахи

Благодаря этому самодельному "дезодоранту" ваш туалет больше не будет плохо пахнуть

Согласитесь, не очень приятно заходить в туалет, из которого исходит неприятный запах! Кроме того, если ваши туалеты находятся вместе с ванной, то эти неприятные ароматы могут распространиться и по всей комнате. К счастью, у нас есть для вас хитрость от горничных отелей, которая позволит вам избавиться от этой проблемы.

Вам нужно будет приготовить очень простой раствор из подручных средств, пишет santeplus. Отметим, что благодаря этому трюку ваши туалеты будут чистыми и приятно пахнуть даже без различных освежителей воздуха.

Как избавиться от неприятных запахов в туалете

Хитрость заключается в том, чтобы приготовить смесь с лимона и уксуса в бутылке с распылителем и выполнить простейшие действия. Лимон распространит приятный аромат, а уксус поглотит все неприятные запахи. Кроме того, уксус также поможет устранить накипь известняка в ваших туалетах.

Что делать:

Налейте полстакана уксуса и лимонного сока в бутылку с распылителем. Хорошенько смешайте эти два ингредиента, чтобы получить однородный раствор. Затем распылите этот раствор в унитаз и оставьте действовать на четверть часа. После смойте унитаз и почистите его стенки.

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