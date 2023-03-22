Самый простой способ вернуть белый цвет потускневшим полотенцам: трюк обойдется в копейки

Необходимый для стирки ингредиент легко найдется на кухне

Новые полотенца – мягкие и белые, однако чем дольше мы пользуемся изделиями, тем более тусклыми они становятся. И если шелковистость полотенцам можно вернуть с помощью трюка с уксусом, то цвет восстановит другой кухонный продукт.

Посеревшие полотенца нужно постирать с пищевой содой, чтобы они снова стали белыми. Дешевым, но действенным лайфхаком делится ресурс chroniclelive.

Чтобы отбелить белые полотенца, вам понадобится пищевая сода. Необходимо просто добавить в стирку полстакана или около того пищевой соды вместе с вашим обычным моющим средством.

Постирайте полотенца, а затем прополощите в холодной воде. При полоскании, к слову, можете добавить немного лимонного сока. Он приятно пахнет, а также помогает удалить пищевую соду с поверхности стиральной машины.

Полотенца будут выглядеть свежими уже после одной стирки. Пищевая сода мгновенно отбеливает обесцвеченные полотенца и помогает вернуть к жизни старые и выцветшие ткани.

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