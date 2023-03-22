Стираем одеяло по-французски: идеальный способ для больших пледов

Метод пускай и не быстрый, но действенный

Часто хозяйки сталкиваются с тем, что двуспальное одеяло слишком большого размера и не влезает в стиральную машинку. Но и оставлять его грязным тоже не вариант. На помощь придет способ, который придумали француженки.

На портале ТСН рассказали, что одеяло большого размера можно постирать в ванной. Но не руками, а ногами.

Для этого налейте в ванну горячей воды температуры 40 градусов и добавьте в воду стиральный порошок или гель для стирки. Если на ткани есть жирные пятна, то можно капнуть немного жидкости для мытья посуды.

Когда стиральный порошок растворится, положите в ванну одеяло, чтобы оно полностью было покрыто водой и оставьте часа на 3–4 отмокать. После чего залезьте в ванную босиком или в резиновых сапогах, и ногами потопчитесь по нему. Важно, чтобы ноги или сапоги были чистыми. Если вам не хочется мочить ноги, то можно использовать швабру — давить ею на одеяло.

Если одеяло сильно грязное, то слейте воду и наберите чистую, засыпав еще стирального порошка. Полоскать нужно так же — налить чистую воду, окунуть в нее одеяло или плед, дать ему отмокнуть и потоптать ногами.

Как отжать большое одеяло или плед

Мокрое одеяло будет слишком тяжелым, чтобы вытащить его из ванной. Поэтому нужно снова по нему потоптаться, но предварительно спустив воду. Таким образом вы сможете отжать лишнюю жидкость из ткани.

Как только одеяло станет не таким влажным, выньте его из ванной. Расставьте табуретки и положите на них сверху ваш плед. В таком состоянии лучше оставить одеяло на несколько часов или даже на ночь. Как только вода стечет с вещи, можно будет сушить обычным способом.

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