Чем и как правильно очищать кисти и валики от краски: полезные лайфхаки

Советы по очистке кистей, чтобы они не испортились и их можно было использовать в будущем

Кисти и валики для покраски, как и другие инструменты, нуждаются в правильном уходе. Если их вовремя и должным образом не очищать от краски, то прийдется отправлять инструменты в ведро.

Если хотите, чтобы кисти служили вам долго, следуйте простым рекомендациям.

Лучше всего чистить кисти и валики как можно скорее после покраски. Краску намного труднее очистить, когда она начала высыхать, и вы рискуете полностью испортить свои инструменты, если будете ждать несколько часов, чтобы завершить работу.

Как очистить кисти с помощью средства для мытья посуды

Шаг 1: Вымойте кисти

Используйте теплую воду и немного мягкого средства для мытья посуды, чтобы смыть краску с кистей, осторожно пропуская мыло через щетину, пока вода не станет прозрачной.

Шаг 2: Удалите краску с кистей

Возьмите скребок для малярных кистей, чтобы быстрее удалить всю краску, в том числе удалить любые засохшие кусочки краски возле наконечника. Проведите скребком по щетинкам, затем промойте под теплой водой и повторите.

Шаг 3: Просушите кисти

После очистки дайте кистям полностью высохнуть на воздухе перед их повторным использованием или хранением.

Вышеописанный способ прекрасно работает в случае с краской на водной основе. Но эмаль, акриловую и масляную краску вымыть сложнее. Для этого нужно использовать другие средства.

Чем очистить кисти от масляных или акриловых красок

Растворитель (уайт‑спирит или ацетон). Снимите остатки краски с кисточки и поместите ее в растворитель. Покрутите рукоятку и поводите щетиной по стенкам ёмкости. После этого промокните кисть бумажным полотенцем и промойте под проточной водой.

Уксус. Его можно использовать, если кисти затвердели. Поместите малярный инструмент уксус на 1 час. Для лучшего эффекта продукт можно нагреть. Если по истечению времени щетина не начала сгибаться, оставьте ее в жидкости еще на час. После этого прополощите инструмент в мыльном растворе и затем — в воде.

Кондиционер для белья. Промокните кисть бумагой, чтобы убрать остатки краски. Промойте инструмент растворенным в воде кондиционером (30 миллилитров средства на 1 литр воды). Высушите кисть.

Лучший способ сохранить кисти и валики чистыми дольше — тщательно очищать их после каждого использования. Обязательно удалите засохшую краску с каждого инструмента.

Храните кисти в защитном чехле, а валики — в полиэтиленовом пакете.

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