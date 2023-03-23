Как вывести запах дыма сигарет из дома: работающие способы

Эти методы помогут избавиться от запаха дыма, а не просто замаскировать его

Запах сигаретного дыма один из самых противных и трудновыводимых, как и запах жареного. Его удаление из помещения требует терпения – кислый дым оставляет смолы, которые пропитывают все вокруг.

Если в помещении кто-то курил годами, то вывести вонь можно только радикальным способом — ремонтом. Если же ситуация не так плачевна, в комнате курили время от времени, или в нее попадал дым от сигарет с улицы, то вывести вонь будет куда проще.

"Телеграф" собрал несколько способов, которые помогут избавиться от запаха сигарет в помещении. Возможно справиться с проблемой вам поможет один метод, а возможно придется скомбинировать сразу несколько.

Как вывести запах дыма сигарет из помещения

Начните с полного проветривания

Откройте окна и проветрите комнату. Простой, но очень эффективный шаг! Держите окна открытыми как можно дольше, в идеале целый день. В идеале сделать так, чтобы сквозняк выталкивал запах наружу.

Избавьтесь от источников зловония

Если у вас в комнате есть предметы, связанные с курением, такие как пепельницы, окурки, пачки сигарет, зажигалки и т. д., уберите их.

Избавьтесь от затронутых дымом предметов

Пора очистить свой дом от предметов, которые навсегда впитали запах дыма. Это может быть постельное белье, мебель, книги и одежда. Поместите их на несколько часов на солнце, чтобы они полностью проветрились, а затем постирайте. Если вы сделаете это, а запах останется, возможно, пришло время избавиться от этих вещей.

Очистка тканей и обивок

Ковры, шторы и мебель очень хорошо впитывают запахи. И если шторы можно постирать, то вычистить мебель кажется не так просто.

Посыпьте мебель пищевой содой и оставьте на несколько дней. Как только пищевая сода впитает запах, пропылесосьте все это и повторите при необходимости. Затем почистите ковры паром. Если у вашего пароочистителя есть насадка для обивки, используйте ее и для чистки штор или мягкой мебели.

Пригодные для стирки ткани (чехлы на диванные подушки, некоторые портьеры и шторы) стирайте в машине с добавлением 1/2 стакана уксуса вместо порошка. Выполните еще один цикл стирки с порошком. Лучше всего дать этим предметам высохнуть на воздухе.

Вымойте стены

Стены также могут цепляться за запах дыма. Если на стенах нет обоев, вымойте их водой и уксусом (раствор 1:1).

К слову, раствором воды и уксуса можно вымыть всю комнату.

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