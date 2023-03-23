Носки будут белыми как снег: стакан этого продукта вернет им "магазинный" вид
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Проверенный метод, который вернет белизну вашим носкам
Белые носки — этот важный предмет нашего гардероба, который сочетается с любой обувью и большей частью вещей. Однако, а отличие от цветных носков, на белых хорошо видна грязь. И даже после стирки некоторые стойкие пятна не исчезают полностью. Что же делать?
Есть необычный способ их мытья, но все же очень действенный, пишет santeplus. Секрет кроется в предварительной стирке: носки нужно предварительно тщательно замочить в специально приготовленном растворе, прежде чем загружать их в стиральную машину.
Как вернуть белизну грязным носкам
Как приготовить "волшебный" раствор:
- В кастрюлю налейте воду, добавьте два нарезанных лимона и доведите все до кипения.
- Как только вода начнет остывать, замочите в ней грязные носки. В идеале оставьте их так на 1-2 часа, чтобы раствор хорошо впитался.
- Затем постирайте носки в машине, как обычно. Они выйдут почти такими же белыми, как в первый день!
Для тех, кто не знает, лимон является выдающимся чистящим средством, обладающим замечательными свойствами удаления пятен, отбеливания и дезодорирования.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что носки могут часто теряться при стирке. Небольшие уловки помогут вам избежать этой неприятности.