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Как очистить кран с помощью воздушного шара: необычный, но очень эффективный трюк

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Благодаря трюку с воздушным шаром, кран отмыть очень просто Новость обновлена 24 марта 2023, 09:05
Благодаря трюку с воздушным шаром, кран отмыть очень просто. Фото pexels.com

Удаление накипи из крана — миссия очень даже выполнимая

Накипь — это одновременно и видимый, и невидимый враг каждой домохозяйки, которого следует опасаться и при появлении сразу же бороться с ним. Рассказывает вам о необычном, но 100% работающем методе, как вернуть смесителям былой блеск.

Вам не нужно будет демонтировать все ваши краны, чтобы очистить их от накипи, просто возьмите воздушный шар и уксус и забудьте об этой проблеме, пишет santeplus. Как шарик может помочь в борьбе с накипью? Очень просто.

Как очистить кран от накипи с помощью воздушного шарика

Техника относительно проста, все, что вам нужно сделать, это:

  • Наполните воздушный шар водой и уксусом;
  • Поместите шар вокруг крана так, чтобы загрязненные места были покрыты уксусной водой. При необходимости завяжите шарик вокруг;
Як очистити кран від накипу за допомогою повітряної кульки
  • Оставьте "систему" действовать минимум на один час;
  • После снимите шарик, и удалите остатки известняка с помощью зубной щетки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой экологически чистый лайфхак молниеносно справится с накипью в чайнике. А также мы сообщали, как отбелить швы плитки в ванной комнате.

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#Уборка #Кран #Накипь