Как очистить кран с помощью воздушного шара: необычный, но очень эффективный трюк

Удаление накипи из крана — миссия очень даже выполнимая

Накипь — это одновременно и видимый, и невидимый враг каждой домохозяйки, которого следует опасаться и при появлении сразу же бороться с ним. Рассказывает вам о необычном, но 100% работающем методе, как вернуть смесителям былой блеск.

Вам не нужно будет демонтировать все ваши краны, чтобы очистить их от накипи, просто возьмите воздушный шар и уксус и забудьте об этой проблеме, пишет santeplus. Как шарик может помочь в борьбе с накипью? Очень просто.

Как очистить кран от накипи с помощью воздушного шарика

Техника относительно проста, все, что вам нужно сделать, это:

Наполните воздушный шар водой и уксусом;

Поместите шар вокруг крана так, чтобы загрязненные места были покрыты уксусной водой. При необходимости завяжите шарик вокруг;

Оставьте "систему" действовать минимум на один час;

После снимите шарик, и удалите остатки известняка с помощью зубной щетки.

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