Топ-3 быстрых и простых способа очистить разделочную доску: больше никаких загрязнений

Разделочная доска незаменимая вещь на кухне

Пластиковая или деревянная разделочная доска требует тщательной очистки после каждого использования. Ведь со временем этот кухонный инструмент может покрыться пятнами и изменить цвет. Делимся с вами тремя советами, как добиться чистоты доски в кратчайшие сроки.

Для долгосрочного обслуживания следует использовать подходящие и, прежде всего, менее агрессивные продукты, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии и ограничивать размножение бактерий, пишет santeplus. О них — далее.

Как быстро очистить разделочную доску

Уксус + моющее средство для посуды

Уксус обладает моющими и дезинфицирующими свойствами, которые могут побороть бактерии на поверхности и устранить пятна от мяса. Прежде чем начать, поместите разделочную доску в посудомоечную машину для первоначальной очистки или в горячую воду или в таз с мыльной водой. Распылите уксус после полоскания и вытирания чистой сухой тканью, затем повторите ту же операцию еще раз.

Разделочную доску необходимо тщательно мыть после каждого использования

Пищевая сода и перекись водорода

Пищевая сода может не только удалять стойкие пятна с разделочных досок, но и избавляет от неприятных запахов от пищи. Этот продукт, смешанный с перекисью водорода, может восстановить пожелтевшую пластиковую доску до полной белизны и блеска. Для этого просто распылите раствор соды и перекиси на поверхность и оставьте действовать на несколько часов или даже на ночь. На следующий день вымойте разделочную доску водой с моющим средством для посуды и дайте ей высохнуть.

Лимон

Чтобы очистить разделочные доски, возьмите половину лимона и выжмите из него сок. Затем вылейте сок этого цитрусового на разделочную доску, и используя цедру, потрите поверхность так, чтобы покрыть всю испачканную область. Оставьте доску на несколько часов, затем тщательно промойте холодной водой.

Напомним, еще есть японский метод мытья разделочной доски. Главный ингредиент в этом случае довольно необычен.