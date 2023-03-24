Одно простое действие – и лед в морозилке не намерзнет никогда

Маленький лайфхак с глицерином

Часто, открывая морозильную камеру, мы замечаем, как там вырос сугроб из снега и льда. В особенности это типично для холодильников без системы no frost. Еще одна распространенная проблема – неприятный запах из основного отделения, но для этого есть простое решение.

Но есть один способ, как избавиться от необходимости постоянно размораживать холодильник. О нем рассказывает Pixelinform.

Для начала следует все же разморозить холодильник. Чтобы ускорить процесс таяния, в выключенную морозилку следует положить бутылки с горячей водой. А уже потом, когда морозильная камера вымыта и суха, ее нужно обработать глицерином. Это вещество можно купить в аптеке, оно совсем недорогое. Зато так лед будет нарастать гораздо медленнее.

Для этого нужно нанести глицерин на сухую поверхность. Это позволит образовываться льду гораздо медленнее.

Также помните – чем плотнее вы складываете продукты, тем меньше снега будет намерзать. Пища должна быть качественно упакована. Не лишним будет и проверить герметичность уплотнителя. Для этого берут лист бумаги и зажимают его между дверцей и косяком. Если он вынимается без труда, это свидетельствует о том, что резинка ослабла и требует замены.

Так морозильная камера будет бесперебойно работать. Кстати, есть безопасный способ срочно разморозить мясо.