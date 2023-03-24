В каком натуральном растворе нужно раз в месяц чистить деревянные ложки: бактерии "разбегутся"

Для очищения столовых приборов потребуются лишь подручные средства

Многие из нас пользуются на кухне деревянной посудой и приборами, к примеру, ложками или лопатками. Этот материал удобен, но может стать рассадником бактерий со временем. Поэтому нужно тщательно мыть ложки из дерева каждый месяц.

Чтобы очистить деревянную посуда, обратите внимание на действенный лайфхак. Для него нужны лишь подручные средства, пишет Express.

Если не чистить деревянную посуду должным образом, то она не всегда выдерживает испытание временем и может поглощать бактерии. Деревянные ложки также подвержены окрашиванию, обгоранию, поломке, деформации и со временем покрываются коркой. Вместо того, чтобы заменять деревянные ложки, домовладельцы могут глубоко очистить их, используя натуральные растворы, такие как уксус и пищевая сода.

Руководительница экологически чистого бренда Clean Living International Сью Колдуэлл отмечает, что есть экологически чистый лайфхак для глубокой очистки деревянных ложек. Пищевая сода — мягкая щелочь, растворяющая грязь и жир. В то время как уксус нейтрализует запахи и борется с бактериями.

Как очистить кухонные приборы из дерева с помощью натурального раствора? Просто добавьте равные части уксуса с кипятком и одну или две чайные ложки пищевой соды. Окуните ложки и оставьте на 15-20 минут. Рекомендуется проделывать эту манипуляцию раз в месяц.

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