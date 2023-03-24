Это знают не все: как правильно стирать джинсы руками или в машинке

Эти советы помогут многим не испортить джинсы и даже продлить их срок носки

Сегодня в гардеробе каждой девушки и мужчины есть стильные джинсы. В них ходят на работу, свидание или просто прогуливаются в парке. Но мало кто знает, как правильно стирать джинсы в машине или вручную.

На портале Minnim рассказали о том, при какой температуре необходимо стирать джинсы и как часто можно это делать. Правильный уход за вещью продлит срок ее эксплуатации.

Чтобы джинсы прослужили вам как можно дольше, после каждой носки джинсы стирать не нужно. Делать это стоит только по необходимости, а пятна лучше застирывать локально. При частой стирке вымывается цвет материала, а сами джинсы в первые месяцы "запоминают" параметры тела и адаптируются под человека. А чтобы не повредить стиральную машинку, нужно перед стиркой застегивать все пуговицы и вывернуть вещь наизнанку.

Краткая инструкция для стирки джинсов

Стирать джинсы можно при температуре не больше 30–40 градусов. Если вода будет слишком холодной, то пятна могут не отстираться, а если слишком горячей — то может сесть ткань и измениться цвет.

Также во время стирки нужно выбирать режим "Джинсы", а если такого нет, то следовать указаниям на этикетке. После того, как джинсы постирались, их не нужно выжимать — достаточно дать воде стечь.

Как правильно стирать джинсы в стиральной машинке

Всегда необходимо следовать инструкции на этикетке изделия. Она может казаться сложной, но точно спасет вас от испорченных джинсов. Еще один важный атрибут — это средство для стирки. В нем не должно содержаться отбеливающих веществ, иначе классические джинсы станут похожи на "варенки".

Как стирать джинсы вручную

Стирка вручную более деликатная и она поможет сохранить цвет и форму вещи. Вода в ванной должна быть 30–40 градусов, а порошок нужно сыпать не на сами джинсы, а заранее развести в воде.

После стирки не стоит изо всех сил выкручивать вещь, достаточно слега отжать и дать воде стечь. Чтобы джинсы высохли, они должны находиться в горизонтальном положении. Если же такой1 возможности нет, то следует аккуратно их развесить на балконе до полного высыхания.

Что касается черных джинсов, то их лучше стирать отдельно. При замачивании с другими вещами они могут их испортить.

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