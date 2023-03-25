Зачем добавлять ополаскиватель для рта в стирку: малоизвестный трюк поразит результатом

Жидкость для полоскания рта может выполнять важную функцию во время стирки

Совет добавить ополаскиватель для полости рта в стиральную машину может показаться необычным, как и рекомендация насыпать в барабан стиралки черный перец. Но на самом деле это незатейливое средство может избавить от серьезной проблемы.

Такой нетрадиционный ингредиент для стирки как ополаскиватель для рта прекрасно удаляет запах дыма после пожара, утверждают пользователи ресурса Thriftyfun.

Как стирать одежду с ополаскивателем для ротовой полости

Все что вам нужно — добавить два колпачка жидкости для полоскания рта в каждую загрузку белья. Достаточно одной такой стирки, чтобы избавить одежду от запаха дыма.

Кроме того, ополаскиватель для рта решит проблему с неприятным запахом непосредственно из самой стиральной машины. Нужно вылить 120 мл раствора для полоскания рта в пустой барабан и запустить цикл быстрой стирки. После этой процедуры затхлый запах из машинки должен исчезнуть надолго.

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