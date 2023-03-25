Как вымыть окна без разводов: поможет хитрость с чулком

Не спешите выбрасывать рваные колготы

После зимы окна обычно покрываются тонким слоем грязи и выглядят тусклыми и неприглядными. Добиться идеальной чистоты стекол без разводов помогут нейлоновые колготки.

Нейлоновые колготки или носки любят зацепляться за шероховатую поверхность, а затем быстро рвутся. Однако до того, как они попадут в мусор, они могут оказаться полезными помощниками при мытье окон. Тонкие нити капрона не осыпаются и не остаются на поверхности. Кроме того, они волшебным образом притягивают пыль. Они также способны удалять со стекла даже стойкие загрязнения, такие как экскременты насекомых.

Как вымыть окна с помощью колгот и лимона

Положите сок одного лимона в ведро с теплой водой. Это нужно для того, чтобы после мытья на окнах не было известкового налета. Смочите смесью мягкую хлопчатобумажную ткань или салфетку из микрофибры и сотрите грязь с окон. Осторожно: если у вас каменные подоконники, лимонный сок может испортить их. Затем вытрите стекла скребком или протрите насухо тканью из микрофибры или замшей. Чтобы не было разводов, натяните на руку старые колготы или чулок и вытрите остатки влаги с оконных стекол.

Для стойких загрязнений вы также можете использовать чулок вместо салфетки из микрофибры, чтобы стереть грязь со стекол.

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