Как вымыть окна без разводов: поможет хитрость с чулком
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Не спешите выбрасывать рваные колготы
После зимы окна обычно покрываются тонким слоем грязи и выглядят тусклыми и неприглядными. Добиться идеальной чистоты стекол без разводов помогут нейлоновые колготки.
Нейлоновые колготки или носки любят зацепляться за шероховатую поверхность, а затем быстро рвутся. Однако до того, как они попадут в мусор, они могут оказаться полезными помощниками при мытье окон. Тонкие нити капрона не осыпаются и не остаются на поверхности. Кроме того, они волшебным образом притягивают пыль. Они также способны удалять со стекла даже стойкие загрязнения, такие как экскременты насекомых.
Как вымыть окна с помощью колгот и лимона
- Положите сок одного лимона в ведро с теплой водой. Это нужно для того, чтобы после мытья на окнах не было известкового налета.
- Смочите смесью мягкую хлопчатобумажную ткань или салфетку из микрофибры и сотрите грязь с окон. Осторожно: если у вас каменные подоконники, лимонный сок может испортить их.
- Затем вытрите стекла скребком или протрите насухо тканью из микрофибры или замшей.
- Чтобы не было разводов, натяните на руку старые колготы или чулок и вытрите остатки влаги с оконных стекол.
Для стойких загрязнений вы также можете использовать чулок вместо салфетки из микрофибры, чтобы стереть грязь со стекол.
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