Как убрать следы ржавчины со столешницы с пробкой от вина: неожиданный лайфхак

Со ржавчиной бороться сложно, однако есть действенный способ

Потеки ржавчины беспокоят хозяек не только на сантехнике в ванной комнате, но и на кухонной столешнице. Часто вона покрывается ржавыми пятнами, которые образовываются из-за оставленной на столе посуды.

Стереть простой салфеткой такие пятна не получится, пишет pixelinform. Для решения проблемы понадобится пробка, которой укупоривают бутылки с вином, и растительное масло.

Как удалить следы ржавчины со столешницы

Погружаем затычку в растительное масло и натираем ею загрязненные места. Если пятнам уже не один год, тогда несколько раз обновляем срез пробки и вновь смачиваем ее маслом.

Если необходимых средств под рукой не оказалось, на помощь придет лимонный сок. В этом случае следует разрезать лимон пополам и хорошо протереть им столешницу. Кстати, цитрус может вывести пятна ржавчины с одежды, но перед стиркой необходимо проверить действие фрукта на незаметном участке.

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