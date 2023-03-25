Укр

С каждым днем унитаз будет только белее: что в него насыпать, чтобы больше никогда не чистить

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Любой стиральный порошок поможет удалить загрязнение не только на одежде Новость обновлена 25 марта 2023, 12:07
Любой стиральный порошок поможет удалить загрязнение не только на одежде. Фото pixabay.com

Всего одно средство и ежедневная профилактика поможет с отбеливанием унитаза

Все хотят, чтобы унитаз в их доме всегда сверкал и был белоснежным, как будто только с магазина. Конечно, для обеспечения чистоты многие используют специально предназначенные для чистки унитаза покупные и недешевые средства.

Но мало кто знает, что отмыть устройство до идеального состояния можно обычным стиральным порошком. Об этом пишет Ukr.Media.

Как очистить унитаз

Для начала нужно слить воду в унитазе, чтобы стенки устройства были влажными. Далее насыпаем на стенки стиральный порошок, равномерно распределяя средство. Потребуется примерно половина стакана. Оставляем унитаз в таком виде на 30 минут. За это время отбеливающие частицы, которые есть в составе стирального порошка, сделают свое дело. Спустя время хорошенько трем все щеткой, особенно тщательно проходимся там, где есть налет и загрязнение.

Если с первого раза не исчезли ржавые разводы, тогда во время второй уборки стиральный порошок оставляем на внутренней поверхности унитаза на всю ночь. Для профилактики каждый вечер следует насыпать горсть порошка в унитаз, а утром — просто промывать ершиком.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от желтой полоски в унитазе. С этим способом больше не нужно тратиться на химические средства для уборки.

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#Унитазы #Чистка