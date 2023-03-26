Хитрость с чаем избавит от насекомых в доме: что нужно сделать

Очень простой и действенный способ

Вид пауков, тараканов и других насекомых у многих вызывает неприятные ощущения. Чувства страха или отвращения заставляют нас искать разные способы избавления от этих вредителей. И решить эту проблему поможет неожиданное средство.

После заваривания чая мы обычно выбрасываем чайные пакетики. Но использовать чайную гущу можно по-разному — как удобрение для растений или даже для очистки унитаза. Оказывается, чайные пакетики с мятой также очень полезны для отпугивания пауков и насекомых, пишет Sante+.

Все, что вам нужно сделать, это положить несколько пакетиков мятного чая возле балкона, окон или мест, где вредители проникают в дом. Запах мяты послужит отпугивающим и средством не только для пауков, но и для тараканов и мышей.

Также можно приготовить отпугивающий спрей на основе настоя мяты перечной или эфирного масла этого же растения. Распылите его в укромных уголках и закоулках, где могут прятаться вредители. Также стоит посадить горшок с мятой на подоконнике.

Как избавиться от пауков в доме

Мята — не единственное натуральное средство, которое отпугивает пауков. Эти насекомые не переносят запах лимона, лаванды и уксуса.

Вот несколько простых рецептов домашних средств от пауков.

Лимонная кислота или масло: налейте воду, 4-5 столовых ложек лимонной кислоты или 12 капель эфирного масла лимона в пульверизатор. Распылите вокруг балкона, окон, углов и вентиляционных решеток.

Лаванда: поместите мешки с сушеными цветами рядом с местами, где прячутся пауки и насекомые.

Уксус: запах уксуса также раздражает и отпугивает вредителей. Подоконники, оконные рамы или пороги следует время от времени мыть тряпкой или ватой, смоченной в уксусной воде (в соотношении 1 к 1).

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