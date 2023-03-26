Не трите пятна: 10 ошибок при стирке

Простые действия улучшат качество стирки

Даже если вы далеко не новичок в стирке, вы можете допускать простые ошибки. Например, используете слишком много порошка, переусердствуете с отбеливателем или перегружаете машинку. Если вы хотите, чтобы белье не пахло затхлостью, пятна удалялись без следа, а рубашки были светлыми и гладкими, обязательно избегайте этих 10 распространенных ошибок при стирке, советует Realsimple.

Ошибка 1. Яростно тереть пятна

Трение может сделать пятно еще больше и стереть ткань. Вместо этого обработайте пятно как можно скорее специальным средством. Чем меньше времени пройдет, тем большего успеха вы добьетесь. Промакивайте, а не трите пятно, чтобы оно не сделалось еще больше.

Ошибка 2: Стирка вещи с этикеткой "Химчистка"

Стирка вещи, предназначенной только для химчистки, не всегда является ошибкой. Большинство вещей, на которых написано "сухая чистка", можно стирать вручную и сушить на воздухе. К примеру, такие как лен и большинство видов шелка.

При этом лучше отдавать в химчистку вещи из кожи, замши, вещи с украшениями и структурированные вещи (например, блейзеры).

Ошибка 3. Не застегивать молнию до конца

Металлические зубья могут зацепить деликатную одежду, которую стирают в одной загрузке. Решение простое: обязательно застегните молнии, прежде чем бросить их в машину. Чтобы обеспечить еще один уровень защиты для особо деликатных вещей, подумайте о том, чтобы стирать их в сетчатом мешке для стирки.

Ошибка 4. Использование слишком большого количества порошка

Избыток пены может удерживать грязь с одежды, и скапливаться в местах, которые не всегда можно промыть, например, под воротником, что приводит к накоплению бактерий. Используйте только половину количества моющего средства, которое вы обычно засыпаете в машинку, затем постепенно увеличивайте это количество, если ваша одежда не выходит такой чистой, как вам хотелось бы. Исключение: если у вас жесткая вода, вам может понадобиться больше средства, чем вы используете. Проверьте рекомендацию по жесткости воды на этикетке.

Ошибка 5. Стирать рубашки застегнутыми

Застегивать рубашки перед стиркой кажется хорошей идеей, но это может повредить пуговицы и петли. Потратьте время, чтобы расстегнуть одежду, прежде чем бросить ее в стиральную машину (или в корзину).

Ошибка 6. Неправильно стоящая стиральная машина

Если ваша стиральная машина установлена ​​неровно, вибрации могут повредить пол и привести к преждевременному износу основных компонентов, таких как амортизаторы и подшипники бака. Поместите уровень на верхнюю часть машины и соответствующим образом отрегулируйте ножки, которые обычно завинчиваются вверх и вниз.

Ошибка 7. Давать сушилке "отдыхать" между загрузками

Некоторые люди ждут час после завершения одного цикла, прежде чем вставлять новую загрузку. Но на самом деле, работа с последовательной загрузкой осушителей разумна и эффективна. Это позволяет использовать тепло от предыдущего цикла и сокращать потребление энергии.

Ошибка 8. Не набивайте барабан машины и сушилки

Одежда должна свободно вращаться внутри стиральной машины. Плотная "набивка" может привести к образованию складок и помешать вашей одежде стать чистой. Кроме того, она может оказывать давление на подшипники и амортизаторы машины, вызывая их преждевременный износ.

Ошибка 9. Подбрасывать носки

Чтобы ваши носки не терялись, кладите их в барабан стиральной машины первыми. Так они не будут цепляться за другие вещи. А еще лучше — используйте для стирки носков специальный мешок.

Ошибка 10. Не чистить сушилку

Несмотря на то, что вы опорожняете фильтр для ворса после каждого использования, накопление ворса может со временем забить воздуховод и стать причиной возгорания. Верный признак того, что ваша сушилка засорилась — на сушку белья уходит больше часа. Раз в год отсоединяйте шланг от задней части сушилки и протягивайте через него длинную щетку, чтобы удалить ворсинки. Кроме того, чистите ворсовый фильтр раз в год с помощью небольшой зубной щетки и небольшого количества моющего средства. Промойте, затем полностью высушите на воздухе.

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