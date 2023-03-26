Как постирать одеяло, которое не влезает в стиральную машину: лайфхак от хитрых француженок

Хитрые хозяйки во Франции давно используют другой способ

Стирка тяжелого одеяла многим хозяйкам приносит одни испытания. Конечно, стиральная машина — полезное изобретение в современном мире, однако даже она не справиться с большим одеялом по простой причине — оно просто туда не влезет, а руками стирать столь громоздкую вещь еще тяжелее.

Для решения этой проблемы опытные француженки уже давно придумали свой способ, пишет ukr.media. Как эффективно постирать одеяло без помощи стиральной машинки, читайте в материале ниже.

Как постирать одеяло в ванне

Набираем в ванну горячую воду, добавляем стиральный порошок или гель для стирки и замачиваем в этом растворе одеяло на четыре часа. Затем в резиновых сапогах или босиком топчемся прямо по вещи, время от времени переворачивая ее. Полоскаем одеяло тем же способом. Менять воду достаточно три или четыре раза. После этого прямо в ванне ставим табурет, на который кладем мокрое одеяло, чтобы стекла вода. Сушим вещь как обычно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить гель для стирки из бюджетных ингредиентов. Нужно всего три доступных компонента, которые продаются в любом магазине.