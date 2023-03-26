Благодаря этому трюку чашки будут как новые: удаляйте пятна от чая и кофе за считанные минуты

Чтобы избавится от пятен на чашках, просто приготовьте эту пасту

Пятна от чая и кофе на наших чашках могут быть очень стойкими, что делает их очен некрасивыми. А вот удалить их с любимой кружки не всегда легко, но возможно сделать даже без химии.

Оказывается, чтобы вернуть своей посуде идеальный внешний вид, можно обратиться за помощью к продуктам, которые всегда есть на вашей кухне, пишет santeplus. Что же нужно делать — читайте далее.

Как отмыть чашки от пятен от чая и кофе

Вам понадобится:

пищевая сода,

уксус,

немного воды,

соль.

Что делать:

Вымойте чашку средством, которое вы обычно используете. Затем хорошо высушите и обязательно удалите грязь, прилипшую к поверхности. Сделайте пасту из равных частей пищевой соды и воды. Затем добавьте такое же количество уксуса и соли. Промойте грязные участки чашки и нанесите пасту. Используйте мягкую тряпку, чтобы нанести средство и протирайте поверхность, пока следы не исчезнут. После удаления пятен с кружки, снова вымойте ее, чтобы удалить смесь, и все готово!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмыть стеклянную посуду от нагара без химии. Есть один чудесный лайфхак, к тому же, необходимые средства есть дома у каждого.