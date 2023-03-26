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Благодаря этому трюку чашки будут как новые: удаляйте пятна от чая и кофе за считанные минуты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как отмыть чашки от пятен от чая и кофе - лайфхак Новость обновлена 26 марта 2023, 10:30
Как отмыть чашки от пятен от чая и кофе - лайфхак. Фото pexels.com

Чтобы избавится от пятен на чашках, просто приготовьте эту пасту

Пятна от чая и кофе на наших чашках могут быть очень стойкими, что делает их очен некрасивыми. А вот удалить их с любимой кружки не всегда легко, но возможно сделать даже без химии.

Оказывается, чтобы вернуть своей посуде идеальный внешний вид, можно обратиться за помощью к продуктам, которые всегда есть на вашей кухне, пишет santeplus. Что же нужно делать — читайте далее.

Как отмыть чашки от пятен от чая и кофе

Вам понадобится:

  • пищевая сода,
  • уксус,
  • немного воды,
  • соль.

Что делать:

  1. Вымойте чашку средством, которое вы обычно используете. Затем хорошо высушите и обязательно удалите грязь, прилипшую к поверхности.
  2. Сделайте пасту из равных частей пищевой соды и воды. Затем добавьте такое же количество уксуса и соли.
  3. Промойте грязные участки чашки и нанесите пасту. Используйте мягкую тряпку, чтобы нанести средство и протирайте поверхность, пока следы не исчезнут.
  4. После удаления пятен с кружки, снова вымойте ее, чтобы удалить смесь, и все готово!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмыть стеклянную посуду от нагара без химии. Есть один чудесный лайфхак, к тому же, необходимые средства есть дома у каждого.

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#Уборка #Чашки #Пятна #Лайфхак