Очаг размножения бактерий: сколько раз в месяц нужно стирать коврик для ванной

Самым грязным в ванной комнате может быть не унитаз, а коврик

Регулярная чистка полотенец чрезвычайно важна для поддержания хорошей гигиены, но многие из нас забывают о ковриках для ванной. Они являются очагом размножения бактерий, но, к счастью, простые правила ухода сохранят изделия чистыми.

Эксперт по клинингу Уоррен Кинлох рассказал, как правильно стирать коврик для ванной и как часто в месяц нужно это делать. Подробнее об этом пишет Express.

Среда, в которой находятся коврики для ванной, означает, что они являются источником грязи и плесени. Их необходимо регулярно стирать при высокой температуре.

По словам Кинлоха, рекомендуется тщательно чистить коврик для ванной во время весенней генеральной уборки и продолжать стирать его каждые одну-две недели. Большинство людей стирают их только один или два раза в год, из-за чего на них остаются бактерии, а в волокнах может образоваться плесень.

Эксперт советует стирать тканевые коврики для ванной один или два раза в неделю, чтобы на них было как можно меньше бактерий. Вы можете использовать разбавленный раствор уксуса, чтобы действительно вычистить грязь. Также не лишним будет добавить пищевую соду: она устранит нежелательные запахи.

Но даже если чистить коврик дважды в неделю, его все равно следует заменить спустя год. Еще один совет: имейте несколько изделий. Так, пока постиранный коврик будет сохнуть, вы можете разместить на полу другой.

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