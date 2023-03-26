Какое косметическое средство разблокирует засор в раковине: потребуется всего 15 минут
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Для лайфхака необходим неожиданный, но весьма эффективный продукт
В раковинах часто образуются засоры из-за скопления волос. Многие справляются с разблокировкой слива с помощью уксуса и соды, но есть другое эффективное средство.
Прочистить слив поможет крем для депиляции — косметическое средство для удаления нежелательных волос. Неожиданным лайфхаком поделилось издание Express.
Частой причиной блокировки стока в ванной являются волосы и мыльная пена. Звучит необычно, но поможет прочистить отверстие для слива вышеназванное косметическое средство, ведь оно напрямую борется с причиной засора — волосами.
Как убрать засор в раковине с помощью крема для депиляции? Смешайте крем с горячей водой в емкости и просто вылейте в канализацию. Оставьте на 15 минут, прежде чем смыть.
Как правило, крем для удаления помогает воздействовать на структуру волос, разрушая их и эффективно растворяя. Стоит напомнить, что регулярное удаление волос из раковины может помочь предотвратить образование отложений и дальнейший засор.
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