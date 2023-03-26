Названо идеальное место для плесени в спальне: как его очистить

Многие из нас забывают заглядывать в ящик под кроватью, пока там процветает грибок

В спальне плесень может скапливаться не только на подоконнике в результате конденсата. Идеальные условия для развития грибка дает подкроватный ящик, который многие из нас забывают очищать.

Как пишет издание Express, ящики для кроватей — это места обитания плесени в спальне. Но есть эффективные способы устранить проблему, не повредив мебель.

Подкроватные ящики следует регулярно чистить. Чтобы очистить их от плесени, вооружитесь защитными очками, перчатками, маской, щеткой, пульверизатором, уксусом и тканью. Удобно чистить ящики на улицу, если там сухая погода.

Способ первый

Как приготовить эффективную смесь для чистке плесени: смешайте равные части уксуса и теплой воды в пульверизаторе. Распылите самодельное средство на ящики. Отбеливатель использовать не стоит, иначе повредите древесину и цвет материала. Дайте раствору высохнуть в течение нескольких часов, после протрите загрязнение влажной тканью, а затем сухим полотенцем.

Способ второй

Если все еще осталась плесень, приготовьте другую домашнюю смесь. Вы можете использовать буру, которая является нетоксичным чистящим средством на основе щелочной минеральной соли. Просто смешайте столовую ложку буры и 240 мл кипяченой воды. Втирайте раствор в древесину щеткой с мягкой щетиной, пока не удалите плесень. Слегка распылите раствор на ящики, чтобы предотвратить возвращение плесени.

Дайте ящикам высохнуть на воздухе, прежде чем ставить их обратно. Чтобы было меньше шансов на возвращение плесени, домохозяйствам следует хранить меньше предметов в своих ящиках, чтобы воздух мог циркулировать. Отличная идея — использование вкладышей для ящиков, чтобы защитить древесину от влаги.

Рекомендуется протирать подкроватные ящики раз в месяц. Используйте средства, которые подходят для дерева. И не забудьте полностью высушить поверхность, прежде чем заполнить ящик снова и задвинуть.

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