Помогут хлеб и картошка: как убрать разбитое стекло и не пораниться

Даже небольшой пропущенный осколок стекла может причинить много беды

Когда разбивается стакан, оконное стекло или лампочка, маленькие осколки стекла разлетаются по полу на поразительное расстояние. И сразу возникает две проблемы — разбитая вещи и уборка осколков.

Очень мелкие кусочки стекла на полу, столешнице, в ковре или оббивке мебели несут в себе большую угрозу. Поэтому важно уметь безопасно убирать осколки.

Как безопасно убрать разбитое стекло

Шаг 1. Домашних животных и детей нужно как можно увести с места ЧП. Наденьте прочную обувь с закрытыми носками и толстые перчатки, прежде чем начать процесс очистки стекла. Также можно использовать защитные очки.

Шаг 2. Включите как можно больше источников света. Лучше всего использовать светодиодный фонарик или фонарик телефона, чтобы вы могли наклонять его по поверхности. Стекло будет блестеть на свету.

Шаг 3. В перчатках подберите большие осколки стекла. Если у вас нет перчаток, возьмите стекло кухонными щипцами. Никогда не делайте это голыми руками.

Осколки нужно поместить в плотный бумажный или трехслойный полиэтиленовый пакет. Вы также можете обернуть стекло несколькими слоями газеты, чтобы предотвратить случайные порезы в мусорном ведре.

Шаг 4. Если осколки стекла застряли в волокнах ковра или обивки, используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы поднять стекло на поверхность ткани, прежде чем пытаться подмести или пропылесосить его. Старайтесь не подбрасывать осколки вверх, иначе они разлетятся.

Используйте жесткую метлу и совок, чтобы подмести как можно больше стеклянных осколков. Старайтесь сильно не размахивать веником, чтобы мелкие осколки не разлетелись по комнате еще сильнее.

Если у вашего пылесоса нет гибкого шланга, можно использовать его для сбора стекла.

Шаг 5. Даже после подметания или уборки пылесосом крошечные осколки остаются в волокнах ковра, стыках полов или узких углах. Один из способов избавиться от них — это хлеб или картофель.

Прижмите ломтик мягкого свежего хлеба к осколкам стекла и соберите их. Или разрежьте картофель пополам, чтобы обнажить внутреннюю мякоть. Прижмите срезанную сторону картофеля к осколкам стекла, чтобы их было легче собрать.

Не забудьте выбросить продукты, которые использовали для уборки стекла.

Шаг 6. Сложите три листа бумажных полотенец или салфеток квадратом. Смочите и прижмите квадрат к осколкам стекла. Они прилипнут к бумажному полотенцу и после этого бумагу можно будет выбросить.

Шаг 7. Ролик, предназначенный для удаления шерсти домашних животных, покрыт очень сильным клеем и хорошо подойдет для сбора стекла. Если ролика нет, можно использовать скотч.

Шаг 8. Осколки стекла могут прилипнуть к щетине вашего веника. Промойте инструмент под проточной водой.

Проверьте, чтобы осколков не было и на вашей обуви.

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