Как очистить губку для мытья посуды: 4 способа, о которых не все знают

Кухонные губки требуют тщательной очистки

Кухонную губку используют для мытья посуды, сметания остатков еды со стола, вытирания пролитого на стол или даже на пол. Последствия всех этих работ остаются внутри губки и конечно же простого ополаскивания прохладной водой недостаточно для очистки одного из самых грязных предметов в доме.

Кухонную губку следует хорошо промывать горячей водой после каждого использования и оставлять сохнуть на поверхности, которая будет позволять воздуху свободно циркулировать со всех сторон. Не менее чем 1 раз в два дня губку нужно дезинфицировать.

Ресурс thespruce поделился 4 способами глубокой очистки губок для мытья посуды.

Как очистить кухонную губку отбеливателем

Добавьте в раковину или таз для мытья посуды три четверти стакана хлорного отбеливателя и 4 литра горячей воды.

Положите в раствор губки и замочите на пять минут. Этот метод хорошо подходит для чистящих губок из целлюлозы и нейлона.

Спустя 5 минут достаньте губки, отожмите лишнюю воду и сушите их на воздухе.

Как мыть кухонную губку в посудомоечной машине

Поместите губку на верхнюю полку посудомоечной машины. Используйте корзину для посудомоечной машины для мелких предметов, если вы опасаетесь, что губка может провалиться сквозь корзину.

Добавьте моющее средство для посудомоечной машины и выберите обычный цикл мойки с циклом сушки с подогревом.

Если губка не полностью высохла после завершения цикла, выньте ее из посудомоечной машины и поместите на решетку для просушки на воздухе.

Как очистить кухонную губку уксусом

Наполните кастрюлю дистиллированным белым уксусом в количестве, достаточном для полного погружения губки.

Добавьте губки в уксус и дайте им пропитаться в течение пяти минут. Промойте губки и хорошо отожмите. Вылейте уксус в канализацию на кухне, чтобы удалить отложения.

Поместите губки на сушилку, чтобы они высохли на воздухе.

Как почистить кухонную губку в микроволновке

Губка должна быть полностью намочена (с нее должна стекать вода) перед тем, как поместить ее в микроволновую печь. Иначе она может загореться.

Не кладите губки с металлическими волокнами для чистки в микроволновке!

Поместите губки в миску, пригодную для использования в микроволновой печи. Разогрейте целлюлозные губки в течение двух минут и нейлоновые чистящие губки в течение одной минуты.

Губки будут очень горячими. Дайте им остыть перед обработкой.

После остывания отожмите лишнюю воду и поместите губку на сушилку.

Помните, что губки не должны служить вечно. Чаще меняйте их, не дожидаясь, когда они начнут неприятно пахнуть или крошиться. В среднем их нужно менять каждые 2-3 недели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно очищать ершик для унитаза.