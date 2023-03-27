Как легко вернуть белизну пожелтевшим тюлям: секретный метод продавцов

Эффективный способ убрать желтизну, вернув тюлям в доме первоначальный вид

Поскольку приближается Пасха, пора браться за генеральную уборку в доме. Обычно хозяйки в этот период не просто наводят порядок в доме, а выгребают мусор отовсюду, моют окна и стирают пожелтевшие тюли. С последними порой возникают трудности, потому что далеко не все специальные средства одинаково хорошо отбеливают ткань, которая желтеет на солнце.

Что с этим делать и как вернуть тюлям первозданный вид, хорошо знают продавцы, которые постоянно сталкиваются с подобной проблемой. И для того, чтобы на тюли не оставалось желтых пятен, они рекомендуют делать специальное домашнее средство. Его надо применять к обычной стирке — тогда эффект будет 100%-м, передает "Филижанка кофе".

Что нам нужно для отбеливания тюли:

кальцинированная сода;

жидкое хозяйственное мыло;

кислородный отбеливатель.

Как отбелить пожелтевший тюль

Отбеливание производится в два этапа:

Берем мыло и соду в равных пропорциях (1:1, то есть 100 мл мыла и 100 г соды или 200 мл мыла и 200 г соды). Добавляем столько воды, чтобы тюль был полностью ею покрыт. Замачиваем его в растворе с мылом и содой и оставляем на полдня, периодически переворачивая, чтобы он хорошо отчистился со всех сторон. Тогда вынимаем из раствора тюль и хорошо ополаскиваем. После этого укладываем тюль в стиральную машину с гелем или стиральным порошком и добавляем кислородный отбеливатель. Стирать нужно при 60 градусах.

Раньше мы рассказывали, как одна пустая бутылка поможет навсегда навести порядок в холодильнике. Этот маленький хитрый лайфхак значительно упростит вам жизнь.