Четыре дешевых способа убрать засор в раковине: вода будет утекать за секунды

Прочистить канализацию можно даже без лишних химикатов

Раковина на кухне или в ванной комнате может забиться из-за остатков моющих средств или волос. Заблокированные стоки могут приводить к неприятному запаху. Четыре простых, но действенных способа помогут вам быстро разблокировать засор.

Как пишет издание Express, прочистить канализацию легко без использования агрессивных химикатов. Подробнее о лайфхаках рассказали эксперты по клинингу Villeroy & Boch.

Способ №1. Уксус и пищевая сода

Чтобы прочистить канализацию, насыпьте в дренажную трубу несколько столовых ложек пищевой соды, а затем влейте примерно полстакана уксуса. Это вызывает химическую реакцию, что устранит закупорку. Оставьте раствор примерно на 15 минут, а затем смойте горячей водой. Если у вас дома нет пищевой соды, вместо нее можно использовать уксус и соль".

Способ №2. Сода и лимонная кислота

Эта смесь работает по тому же принципу, что и уксус и пищевая сода. Тем не менее, эта смесь действует мягче, и ее нужно оставить для воздействия на один час. Больше, чем на час, нельзя, иначе кислота может нанести трубам больше вреда, чем пользы.

Способ №3. Таблетки для посудомоечной машины

Растворите их в горячей воде и медленно вылейте жидкость в канализацию. Таблетки для посудомоечной машины отлично подходят для очистки не только посудомоечной машины, но и могут помочь устранить засоры.

Способ №4. Кола

Этот безалкогольный напиток содержит фосфорную кислоту, которая сама по себе эффективна против органических материалов. Вечером залейте в слив литр колы — потом оставьте на ночь, чтобы растворить засор.

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