Как сделать суперклей своими руками: способ всего из двух ингредиентов

Он легко сможет склеивать дерево и картон

Очень разочаровывает, когда купленный в магазине суперклей оказывается очень низкого качества, даже если стоит он совсем не копейки. Поэтому предлагаем вам альтернативное решение. Рассказываем, как сделать клеящее вещество самостоятельно.

Человеку, который привык что-то постоянно мастерить из дерева или картона, очень полезными окажутся советы о том, как сделать клей в домашних условиях. К счастью, есть удивительный способ, где нам пригодится только два компонента — ацетон и (кто бы мог подумать) пластиковый лоток из-под яиц. Об этом пишет cpykami.

Как сделать суперклей в домашних условиях

Наливаем в пластиковый стакан немного ацетона (примерно 1/5 стакана). По кусочкам отправляем туда пластиковый лоток из-под яиц. Когда весь пластик разойдётся в ацетоне, он превратится в клей. Очень бюджетно и с заботой о природе!

Таким клеем можно надёжно склеивать дерево и картон

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать суперклей с одежды. Три эффективных способа решить проблему. Также мы писали, как удалить клей с кожи.