Экран смартфона будет как новый: как убрать царапины подручными средствами

Одно подручное средство может избавить от раздражающих царапин на мониторе

В современном мире смартфоны стали неотъемлемой частью жизни любого человека, однако производители этих устройств так и не смогли за все время их существования решить проблему с появлением царапин на стекле.

Конечно, во многом сохранность стекла зависит от аккуратности пользователя, однако никто не застрахован от того, что телефон может упасть или поцарапаться о ключи в кармане.

Впрочем, как сообщает Tips and Tricks, удалить царапины со стекла можно и для этого понадобится обычная зубная паста, а также ватная палочка.

Обратите внимание на то, что зубная паста должна быть белой и без каких-либо дополнительных чистящих элементов, вроде микрогранул.

Прежде чем приступать к удалению царапины, телефон стоит протереть флажной салфеткой, а затем еще раз сухой, чтобы избавиться от пыли и грязи, которые могут остаться на экране. После этого на один из концов ватной палочки стоит нанести немного зубной пасты и вотрите ее в царапину, затем совершите ею круговые движения и заметите, что царапина просто исчезнет.

В конечном итоге остатки пасты стоит аккуратно убрать влажной тканью.

Конечно для удаления более глубоких царапин процесс можно повторить несколько раз.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему нельзя пользоваться телефоном с разбитым экраном и почему не стоит затягивать с его ремонтом.