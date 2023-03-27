Гениальный трюк против надоедливых мошек: как сделать ловушку своими руками

Приспособление для плодовых мушек вы сможете сделать из подручных материалов

Домохозяйствам часто приходится бороться с насекомыми в жилище, будь то вездесущие пауки или надоедающие мошки. Однако одна незамысловатая ловушка решит проблему с мошками.

Как пишет Express, избавиться от плодовых мушек в доме поможет простой лайфхак с самодельной ловушкой. Понадобятся лишь подручные материалы.

Плодовые мушки часто встречаются в домах, их привлекают перезревшие и перебродившие фрукты и овощи. Их можно найти вокруг стоков, пустых бутылок, мусорных баков и раковин. Вредителям нравится влажная среда, гниющие или разлагающиеся фрукты, ферментированные продукты, такие как пиво, вино или другие спиртные напитки, а также отходы. К сожалению, плодовые мушки активны круглый год, но наиболее плодовиты, когда на улице становится теплее.

Самодельная ловушка для мошек

Чтобы избавиться от мошек, соорудите ловушку. Вы сможете заманить мух в банку с помощью яблочного уксуса или белого винного уксуса и пищевой пленки. Для этого налейте яблочный уксус в маленькую чашку и поместите сверху пищевую пленку, а затем проткнете в ней крошечные отверстия.

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