Как хранить бананы, чтобы не чернели 15 дней: лайфхак

Есть простой способ

Спелые бананы, принесенные из магазина, очень быстро чернеют. И есть один секрет хранения фруктов, который продлит их жизнь еще на 15 дней. К слову, раньше мы уже рассказывали, как правильно хранить хлеб.

Что мы делаем не так с бананами?

Обычно бананы дома все кладут на какую-нибудь полку или на стол — в вазу с фруктами. В течение нескольких дней бананы активно созревают, а затем начинают портиться. Кожа становится темно-коричневой и неаппетитной. Еще один вариант – положить их в холодильник, но это работает всего несколько дней, затем бананы все равно становятся мягкими и черными.

Но есть один способ, что действительно замедлит процесс их созревания. Им поделились на ютуб-канале Kitchen Tips Online.

Дело в том, что созревая стебли бананов выделяют этилен. Затем он распространяется на остальные плоды, и таким образом помогает ему созреть. Есть популярный способ, при котором плодоножку банана плотно упаковывают в пищевую пленку. И здесь все правильно, но есть один важный момент – заворачивать следует не вязку бананов вместе, а каждый банан по отдельности. Так остается меньше мест, из которых просачивается этилен.

Кстати, есть несколько лайфхаков, которые помогут лучше сохранить стратегически важные продукты в течение длительного срока.