Беспорядка в ванной больше не будет: 5 вещей, которые давно пора выбросить

Проведите расхламление в ванной

Весна — пора обновления и сезонной генеральной уборки. При попытке навести порядок дома каким-то комнатам отдается приоритет. Прежде всего проводится уборка в кухне, гостиной, перебираются вещи в шкафах. А вот генеральная уборка в ванной незаслуженно стоит на втором плане.

Специалисты по уборке уверяют, если выбросить некоторые вещи из ванной, беспорядка в ней не будет и вам придется тратить минимум времени на наведение чистоты в этой комнате.

№1. Дубли средств гигиены и косметики

Самая большая причина беспорядка в ванной — это почти всегда избыток продуктов. Оставьте на полочках только те средства, которыми действительно пользуетесь, а запасы храните в кладовой.

№2 Пробники и мини-версии продуктов из отелей

Гостиничные туалетные принадлежности и пробники, как правило, являются обычным предметом коллекционирования в ванной комнате. Но как показывает практика, этими средствами почти никто никогда не пользуется.

№3 "Баночки" с истекшим сроком

Наряду с избытком продуктов в ванной часто собираются старые косметика, средства первой помощи, чистящие средства и средства личной гигиены.

Следите за сроками годности туалетных принадлежностей. Ищите символ банки, который указывает, как долго предмет можно использовать после открытия, и вовремя избавляйтесь от просроченных средств.

№4 Аптечка

Осмотрите аптечку и проверьте сроки годности препаратов. Утилизируйте просроченные лекарства, старые бинты и пластыри.

№5 Забытые вещи под раковиной и в ящичках

Избавьтесь от наполовину использованных бутылок из-под шампуня и геля для душа, старых бритвенных станков, мочалок, которые зачем-то хранятся в вашей ванной.

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