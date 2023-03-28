Какую воду запрещено наливать в резервуар утюга: поломается очень быстро

Из-за нее вам придется покупать новую технику

Несмотря на то, что это современное устройство часто оснащается защитой от накипи, со временем внутри утюга все равно все обрастает налетом. Он препятствует парообразованию, влияет на срок службы устройства, а также портит ткань, образовывая ржавые пятна, которые бывает трудно отстирать. Чтобы избавить свой утюг от неприятностей, в него важно заливать правильную воду.

В сети советуют использовать для промывания устройства газированную воду, однако это большая ошибка, пишет Ukr.Media. Из-за нее даже самый дорогой утюг может быстро прийти в негодность.

Какую воду лучше лить в резервуар утюга

Специалисты рекомендуют заливать в утюг только два вида воды — это дистиллированную или ионизированную. К тому же во многих современных приборах есть встроенная система очистки от накипи. Главное внимательно прочитать инструкцию к утюгу и следовать ее правилам.

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