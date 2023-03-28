Самый простой способ удалить ржавые потеки в ванной: выручат два бюджетных компонента

Нужные средства либо уже есть в вашей аптечке, либо их можно купить в ближайшей аптеке возле дома — за сущие копейки

Уборка ванной комнаты – задача непростая, ведь нужно привести в порядок и сантехнику, и зеркало, и плитку, и полочки с разными безделушками. Иногда это занимает очень много времени. Особенно, если нужно избавляться от налета и ржавчины.

Однако на самом деле решить последнюю проблему очень легко и помогут в этом простые проверенные методы. Одними из самых действенных и наиболее бюджетных лайфхаков делится сайт pixelinform. Для очистки ванной от ржавчины предлагается взять всего два копеечных аптечных средства: нашатырный спирт и перекись водорода. Как это работает, рассказываем дальше.

Очистка ванной от ржавчины: самый простой способ

Нам нужно смешать перекись и нашатырь в пропорции 1:3 (то есть, если берете 50 мл перекиси, то надо 150 мл нашатыря). Эту ядовитую смесь нужно оставить в большой стеклянной емкости на 10 мин — желательно в хорошо проветриваемом месте, ведь запах вас не очень порадует. Через этот промежуток времени в получившуюся смесь опускают губку, а уже ею натирают загрязненные участки ванной.

Главное — не забудьте надеть перчатки! И не спешите все смывать водой: рабочая жидкость должна оставаться на поверхности сантехники не менее 15 мин и только после этого все можно смывать. Причем лучше брать горячую, а не холодную воду.

Хитрость может не сработать с первого раза, если подтеки от ржавчины слишком серьезные и застарелые — в таком случае процедуру придется повторить. Однако, если вы занимаетесь своей сантехникой регулярно, то все должно сработать сразу и ужасных рыжих следов не останется уже после первой обработки поверхности.

Раньше мы рассказывали, как очистить швы между плиткой в ванной за 15 минут. С этим лайфхаком от плесени не останется и следа.