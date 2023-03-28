Исчезнет даже стойкий налет: чем нужно натереть кран, чтобы он заблестел

Один гениальный лайфхак сделает кран идеально чистым

Известковый налет – частая проблема, которая возникает в чайниках, смесителях или кранах. Однако убрать загрязнение можно даже без агрессивных химикатов, а с помощью одного популярного продукта.

Эффективным лайфхаком по очистке крана от известкового налета делится издание Express. Ключевой ингредиент, который вам требуется, лимон.

На кранах со временем образуется стойкий известковый налет, особенно если вы живете в районе с жесткой водой. Любая кислота отлично подходит для разрушения минеральных отложений. Но домохозяйствам не нужно заморачиваться над тем, чтобы приобрести какие-либо профессиональные химикаты для очистки смесителя.

Оказалось, что лимоны могут творить чудеса, когда дело доходит до удаления известкового налета из-за их кислой природы. Благодаря фрукту ваш кухонный кран будет сиять чистотой.

Как убрать известковый налет с крана? Просто натрите мякотью цитрусовых краны или смесители и смойте чистой водой. Если известковый налет слишком стойкий, оставьте половинку лимона (надетую на носик до упора) на 15–30 минут. Обязательно ополосните кран водой после трюка, иначе есть риск испортить отделку крана остатками лимона.

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