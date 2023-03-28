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Два нетипичных варианта использования скотча в быту: к такому нас жизнь не готовила

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Интересные способы решения популярных проблем
Интересные способы решения популярных проблем. Фото Meta.ua

Два крутых лайфхака, которые значительно упростят вашу жизнь

Скотч – незаменимый помощник в хозяйстве. Особенно полезным он стал в последний год, когда украинцы начали массово заклеивать им окна, чтобы во время "прилетов" стекло не разлеталось по комнате. Правда, отодрать его от оконных стекол и отмыть следы после него будет довольно непросто. Однако на этот случай у нас есть несколько действенных советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

Но оказывается, использовать скотч можно не только по прямому назначению. Есть еще не менее двух крутых способов его применения в быту. Ими делится сайт prostoway.

Способ №1

Если у вас дома есть всевозможные мелкие детали и комплектующие, которые постоянно валяются непонятно где и мешают, их можно скрепить вместе с помощью скотча. Достаточно отрезать его кусок и приклеить к нему детальки, сверху их заклеивают еще одним таким же по длине отрезком клейкой ленты. Вот и все — самодельный органайзер готов.

Способ №2

Мало кто знает, что скотч может помочь в застегивании браслета. Причем это удастся сделать одной рукой. Для этого нам нужно один край украшения зафиксировать на коже с помощью скотча, а второй — просто подтянуть к застежке.

Ранее мы рассказывали о копеечном методе, который позволит вернуть чистоту белым полотенцам. Необходимый для стирки ингредиент точно найдется на вашей кухне.

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