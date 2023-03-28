Помогут не только москитные сетки: топ-3 натуральных средства выгонят мух из вашего дома

Забудьте о различных ракетках от мух или скрученных газетках

Муха — это, безусловно, самое нелюбимое насекомое в мире. Помимо непрекращающегося неприятного жужжания и экскрементов на стенах или на еде, эти насекомые также являются переносчиками многих бактерий и болезней. Поэтому их необходимо незамедлительно выгонять из своего дома.

Вместо использования вредных спреев, которые могут быть вредными для здоровья, лучше обратиться к "народным" средствам, пишет портал santeplus. Вашему вниманию — три натуральных и эффективных средства для борьбы с мухами.

Как избавиться от мух в доме

Пакет с водой

Для этого трюка вам понадобится полиэтиленовый пакет и вода. Наполните полиэтиленовый пакет наполовину водой и плотно завяжите. Повесьте его высоко под потолком, где обычно селятся мухи. Гарантированная эффективность. При дневном свете солнце будет отражаться в прозрачном пакете и отпугивать мух.

Уксус

Для этой ловушки для мух вам понадобится уксус и пластиковая бутылка. Отрежьте верхнюю часть пластиковой бутылки и наполните ее дно белым уксусом. Бутылка будет служить приманкой для уничтожения любых мух, которые рискнут пробраться в ваш дом.

Водка

Оригинальным, но не менее эффективным средством является водка. Просто налейте немного в пульверизатор и опрыскайте комнаты в вашем доме. Вы также можете нанести ее на кожу в качестве средства от мух. Выраженный запах этого напитка вряд ли их привлечет. Даже самые большие мухи не смогут устоять.

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