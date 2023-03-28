Ванная комната будет блестеть: простой способ удалить известковый налет с поверхностей

Это простое средство быстро и эффективно уберет известковый налет с поверхностей

Из-за некачественной воды или примесей нередко на поверхностях в ванной комнате можно заметить известковый налет. Он оседает на раковине, в ванной, на кране, душе и даже на полках. Чтобы от него избавиться вам понадобится неожиданное, но простое средство.

На портале Pixel Inform рассказали, что удалить известковый налет на ванной можно при помощи обычного воздушного шарика и столового уксуса. После этого об известковом налете можно забыть.

Первыми от известкового налета страдает кран. Желтые хлопья налета скапливаются и забивают металлическую сеточку на носике крана. Из-за этого ухудшается напор воды и появляются ручьи, которые брызгают в разные стороны.

Чтобы не разбирать кран, разведите 9% столовый уксус с водой в пропорции 1:1 и залейте раствор в воздушный шарик. Затем наденьте шарик на смеситель таким образом, чтобы его носик оказался в уксусе. Оставьте так на один час, после чего снимите и протрите губкой.

Таким же способом можно почистить душ, кран в кухне и другие поверхности. Чтобы очистить ванну или душевую кабинку, нужно опрыскать поверхности из пульверизатора. Остатки отслаивающейся грязи останется лишь очистить старой зубной щеткой и промыть проточной водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как убрать следы ржавчины с поверхностей. Для этого придется опустошить бутылку вина.