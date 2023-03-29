Как сохранить остатки торта и не размазать крем: простота способа поражает (видео)

Теперь не нужно ставить в холодильник большую коробку с одним кусочком торта

Во время застолья не всегда получается съесть праздничный торт целиком, каким бы вкусным он ни был. Обязательно останется хотя бы один кусочек, который нужно отправить в холодильник на хранение. Иногда это становится проблемой — большая коробка не помещается в холодильник, а при перекладывании контейнера весь крем размазывается по стенкам.

Но есть простой способ, который позволит выбросить громоздкую упаковку и при этом обойтись без перекладывания торта в лоток. Лайфхаком поделился пользователь Twitter Aram Vartian.

На видео он показывает решение проблемы с перекладыванием торта буквально за пару секунд. Вместо того чтобы попытаться поместить десерт внутрь контейнера, кусочек торта нужно переложить на крышку и накрыть контейнером. Вот и все. Крем остался нетронут, торт не потерял форму и может быть отправлен в холодильник.

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