Паста из двух компонентов выведет самые стойкие пятна: как ее сделать

Теперь пятна от ягод и крови совсем не страшны

Даже самое маленькое пятно на одежде может доставить немало хлопот с его выведением. Следы от ягод, травы, крови отстирываются с большим трудом. Попробовать избавиться от них можно с помощью нехитрой смеси из компонентов, которые без проблем найдутся в каждом доме.

Удалить трудновыводимые пятна поможет смесь перекиси водорода с содой, пишет Roomcrush.

Просто нанесите пасту на пятно и потрите его щеткой (можно использовать старую зубную щетку). Оставьте смесь на несколько минут и постирайте вещи как обычно.

Обязательно проверяйте белье перед тем, как положить его в сушилку, чтобы убедиться, что пятна удалены. Тепло от нее может привести к затвердеванию загрязнений, и как только это произойдет, их будет чрезвычайно трудно удалить.

Если пятно осталось, используйте еще немного перекиси водорода и пищевой соды и потрите загрязнение. Не забудьте перестирать вещь или хотя бы прополоскать ее.

Перед тем, как использовать этот метод на любых белых и цветных вещах, нанесите смесь на незаметный участок. Вы должны убедиться, что паста не обесцветит и не испортит ткань.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие подручные средства удалят пятна с зимнего пальто.