Налет исчезает за 10 минут: самый простой способ очистить чайник от накипи

Для лайфхака потребуется натуральный продукт, который, возможно, найдется на вашей кухне

От известкового налета страдает ряд предметов в доме, включая краны и смесители. Не менее подвержен этой проблеме чайник. Он используется очень часто, но не все помнят о его регулярной чистке.

Действенным лайфхаком по очистке чайника от накипи делится издание Express. Ключевой ингредиент, который вам потребуется, популярный фрукт – лимон.

Если задуматься о том, как часто используется чайник, то чистка прибора должна выполняться регулярно. А если вы живете в районе с жесткой водой, то чистка чайника от накипи будет стоить вашего времени, ведь вы избежите плавающих частиц в вашем чае.

Как очистить чайник от налета и накипи? Вам нужно бросить несколько нарезанных лимонов в чайник и вскипятить. Дайте ему постоять десять минут, прежде чем снова закипятить. Натуральные кислоты разрушат известковый налет в чайнике, и налет можно будет легко смыть.

Если в чайнике образовались более стойкие отложения, попробуйте наполнить его смесью винного уксуса и воды (в двух равные частях) примерно на треть. Вскипятите и дайте раствору впитаться в течение пяти минут, прежде чем слить, не оттирая внутреннюю часть. Прокипятите с чистой водой еще пару раз, чтобы избавиться от остатков уксуса. Также можете добавить несколько лимонов, чтобы освежить аромат внутри прибора.

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