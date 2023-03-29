Самый простой китайский метод поможет быстро избавиться от пыли: лайфхак "на миллион"

Хитрый трюк, проверенный годами и подтвержденный банальными законами физики

Генеральная уборка в доме накануне Пасхи – задача со звездочкой. Хозяйкам нужно не только навести порядок в шкафах и привести в порядок жилище в целом, но и постирать пыльные и пожелтевшие тюли и шторы, а еще — вымыть окна, которые после зимы выглядят точно не лучшим образом.

Однако и без генеральной уборки в доме всегда есть чем заняться, ведь пыль оседает на разных поверхностях независимо от сезона и дней календаря. Как от него быстро избавиться, не тратя на это все силы, рассказывает Ukr.Media. Этим простым способом уже давно пользуются китайские хозяйки.

Как быстро избавиться от пыли: секретный китайский метод

Наиболее популярные методы уборки пыли — это вытирание ее либо влажной, либо сухой тряпкой. Однако оба способа неидеальны: влажная уборка обычно оставляет разводы на поверхностях, а сухая — только поднимает пыль в воздух.

Гораздо более интересным лайфхаком делятся китайские хозяйки. А самое крутое то, что все необходимые "ингредиенты" уже есть у вас дома. Нам понадобятся капроновые чулки или колготки (можно даже старые, но чистые!) и веник: просто оберните капронки вокруг веника и начинайте уборку. Благодаря статическому электричеству, нейлон быстро притянет частицы пыли даже в самых труднодоступных местах.

Раньше мы рассказывали, как быстро почистить жалюзи, даже не снимая их. Предлагаем вам целых три легких способа убрать пыль за считанные минуты и без лишней мороки.