Зачем натирать кофейный столик майонезом: об этой хитрости мало кто знает

Неожиданный способ вернет столику с пятнами прежний вид

Наверное в каждом доме случалась ситуация, когда на журнальном или кофейном столике появлялись белые пятна. Эти отметины на мебели появляются из-за воды, или если поставить на столик горячую посуду без защитной подставки.

Закрывать такие пятна скатертью — не вариант, покупать новую мебель — тем более. Ведь избавиться от этих пятен можно с помощью простых средств, пишет AD.

Как избавиться от белых пятен на кофейном столике

Прежде всего попробуйте удалить пятно с помощью фена. Включите его на небольшой мощности и направьте поток горячего воздуха на пятно. Обязательно перемещайте фен, чтобы древесина не перегрелась.

Еще один неожиданный способ от белых кругов — майонез. С помощью мягкой ткани круговыми движениями вотрите его в пятно. Если пятно не удаляется полностью, нанесите больше продукта, оставьте на час или два и повторите попытку. Вместо майонеза можно использовать вазелин.

Избавиться от пятна можно и с помощью зубной пасты. Подойдет только та, которая не содержит отбеливающие компоненты. Наносите пасту на деревянную мебель в том же направлении, что и волокна. Удалите пасту, затем используйте полироль для дерева, чтобы придать поверхности блеск.

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