Хитрый трюк поможет сложить футболку за 2 секунды: что нужно сделать (видео)

Один из самых простых способов складывать футболки

Раскладывание вещей по местам после стирки занимает много сил и времени. Иногда вещи днями висят на стуле в ожидании, когда их отправят в шкаф. Но интересный трюк со складыванием футболок поможет выполнять рутинную работу в разы быстрее. А освободившееся время можно будет потратить на более интересное занятие.

Как сложить футболку за пару секунд

1. Положите футболку на твердую поверхность. Передняя часть должна быть обращена вверх, а рубашка должна быть расположена горизонтально, чтобы вырез был справа от вас.

2. Определите три точки на дальней от вас стороне рубашки. Середину плеча (точка В), середину бокового шва (точка А) и низ рубашки (точка С). Три точки должны образовывать прямую линию, идущую по бокам одежды.

3. Зажмите точку А правой рукой.

4. Поднимите точку B левой рукой.

5. Протяните правую руку вокруг левой руки, чтобы зажать точку C.

6. Быстро разведите руки и слегка встряхните футболку.

7. Потяните футболку на себя перед тем, как положить ее снова на стол.

Наглядно процесс показан на видео.

На первый взгляд этот способ складывать футболки может показаться мудреным. Но как только вы его освоите, вы сможете легко складывать вещи за 2 секунды.

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